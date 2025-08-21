Detienen a un gringo que iba bien drogado

Residente de la Unión Americana, se salvó de provocar una desgracia y de él mismo sufrir lesiones más graves, luego de conducir por esta ciudad bajo los efectos de sustancias enervantes.

Vecinos al poniente de la cabecera municipal, reportaron la tarde del martes, un percance en donde los tripulantes de un auto Nissan Altima, salieron del camino y se proyectaron contra una cuneta.

Testigos describieron que un "gringo loco", viajaba en un auto color blanco, con placas de Texas, desplazándose de poniente a oriente, cuando se dirigía a Matamoros.

El percance que provocó Thomas "N", fue a la altura de la "Y" en la salida a Reynosa, colonia Campestre, en donde el oriundo de la Unión Americana protagonizó un accidente cuando se desplazaba bajo los efectos de alguna sustancia.

Eran dos los norteamericanos que viajaron de EU a esta ciudad y que participaron en percance vial, quedando uno de ellos con diversos golpes, por lo que fue atendido por paramédicos de Cruz Roja.

Tránsito local tomó conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades, arrestando a Thomas "N" del Estado de Tennessee, quien horas más tarde, fue liberado, quedando su unidad confinada en los patios de vialidad