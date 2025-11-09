Deja choque a 2 turistas lesionados

Un resultado de dos turistas lesionados, fue consecuencia de un percance que tuvo lugar la tarde de este sábado en colonia Paraíso.

¿Qué ocurrió?

El percance se registró en calle Guanajuato con Naranjo alrededor de las 13:15 horas. Las personas lesionadas fueron un hombre y una mujer, quienes viajaban a bordo de un auto Toyota, color rojo con placas de Texas. El vehículo de los residentes del valle de Texas, fue impactado por otra unidad no identificada.

Testigos del incidente dieron parte a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Cruz Roja para atenderlos. Agentes y peritos de Tránsito acudieron a tomar conocimiento de los hechos.

Ambos turistas presentaban contusiones pero no heridas que pudieran en riesgo su integridad física.