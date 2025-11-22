Sufre mujer traumatismo en el rostro

Dos jóvenes mujeres resultaron lesionadas la mañana de este viernes en choque por alcance que tuvo lugar en libramiento de tráfico pesado, a pocos metros del entronque con calle Matamoros.

Alrededor de las 8:10 horas se reportó a Tránsito municipal y a los cuerpos de emergencia, que dos vehículos habían protagonizado un fuerte percance.

Debido a la velocidad y la falta de distancia reglamentaria, una joven conductora estrelló su coche contra una camioneta; la unidad de la responsable es Chevrolet Malibú, color arena sin placas. La parte afectada, es otra mujer, la cual conducía una camioneta Chevrolet Equinox, color guinda, con matrículas de Tamaulipas, quien fue impactada en la parte posterior de la unidad.

Ambos vehículos circulaban de oriente a poniente por el libramiento, cuando sobrevino el alcance, llevando la peor parte la joven infractora, quien se impactó de lleno con la parte frontal del Malibú.

¿Qué ocurrió?

Como resultado, la joven Cristina Ibeth "N" de 25 años, sufrió severo traumatismo en el rostro con posible fractura en la nariz, por lo que fue trasladada de urgencia a recibir atención médica. La conductora afectada, también sufrió contusiones tras el encontronazo, por lo que fue atendida, siendo las unidades involucradas, remitidas a la delegación de vialidad, en donde se deslindaron las responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades de tránsito llegaron al lugar del accidente para realizar las investigaciones pertinentes. Se espera que se determinen las responsabilidades de cada conductor involucrado en este incidente.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este accidente resalta la importancia de mantener la distancia reglamentaria y la velocidad adecuada al conducir, para evitar situaciones de riesgo en las vías. Las dos mujeres afectadas están recibiendo atención médica y se espera que se recuperen pronto.