Impacta moto contra infractor

Motociclista terminó con posible traumatismo cráneoencefálico, luego de impactar su moto contra infractor que le salió al paso en céntrico cruce vial.

Este grave accidente tuvo lugar la noche del sábado en la intersección de avenida Madero con calle Galeana, en el primer cuadro de la ciudad.

Las unidades que protagonizaron este accidente fueron un auto Chevrolet, color dorado con matrículas de Tamaulipas, así como una motocicleta color negro de la marca Itálika, sin placas de circulación.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo a los hechos, el auto circulaba de norte a sur por la calle Galeana, pero al hacer contacto con la intersección, no espera su turno, por lo que al atravesar, la moto lo impacta en el costado derecho.

De acuerdo a la trayectoria de la moto, esta circulaba por la avenida Madero de oriente a poniente, cuando sobrevino el encontronazo, quedando el motociclista tendido en el pavimento.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han comenzado a investigar las circunstancias que rodearon este accidente, buscando esclarecer la responsabilidad de los involucrados. Se espera que se realicen los peritajes correspondientes para determinar las causas del choque.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?