Choca una jovencita a motociclista

Conductor de motocicleta terminó en el hospital la tarde del lunes tras ser atropellado por jovencita imprudente .

El accidente tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en la colonia Monterreal, dejando daños materiales y lesiones.

Los vehículos participantes fueron una camioneta Nissan Rogue, color negro, y una motocicleta Italika color rojo con negro, ambos sin placas.

De acuerdo al peritaje, el motociclista circulaba por calle Álamo, al igual que la camioneta Rogue.

Fue debido a que la conductora dio vuelta en "U" que embistió al motociclista.

Protección Civil acudió a atender al lesionado, siendo trasladado por paramédicos a recibir atención médica.