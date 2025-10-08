Choca una jovencita a motociclista

Choca una jovencita a motociclistaConductor de la unidad terminó en el hospital
Conductor de motocicleta terminó en el hospital la tarde del lunes tras ser atropellado por jovencita imprudente.
El accidente tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en la colonia Monterreal, dejando daños materiales y lesiones.
Los vehículos participantes fueron una camioneta Nissan Rogue, color negro, y una motocicleta Italika color rojo con negro, ambos sin placas.
De acuerdo al peritaje, el motociclista circulaba por calle Álamo, al igual que la camioneta Rogue.
Fue debido a que la conductora dio vuelta en "U" que embistió al motociclista.
Protección Civil acudió a atender al lesionado, siendo trasladado por paramédicos a recibir atención médica.
Tránsito municipal se hizo cargo del caso, remitiendo a la infractora a la delegación de vialidad para que responda por lesiones y daños materiales.