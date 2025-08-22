Muere abuelita en volcadura

Mortal volcadura tuvo lugar la noche de miércoles en la brecha 124 con 22, deja como saldo, una abielita muerta, así como dos menores lesionados.

Igualmente un hombre de la unidad volcada, recibió heridas graves que lo tienen entre la vida y la muerte, se presume es el conductor.

Dicho reporte se realizó alrededor de las 20:30 horas.

El lesionado responde al nombre de Héctor Arizaga Rocha de la colonia Jardín de Nuevo Progreso.

Los menores fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil y Bomberos, siendo trasladados de urgencia.

La unidad en que viajaban no fue identificada plenamente debido a que quedó con el capacete hacia el agua, luego de precipitarse a un canal de riego.