Identifican unidad que dañó coche

Infractor que creyó había evadido sus responsabilidades al causar daños materiales a un auto estacionado la madrugada del domingo pasado, fue evidenciado en un video de seguridad.

Este percance vial en plena zona Centro fue reportado en su momento por trabajadores de un céntrico hotel, donde el presunto responsable se dio a la fuga, pero la unidad en la que viajaba ya está identificada.

Este infractor, que pensó que retirarse del lugar del accidente donde chocó un auto estacionado a las afueras del Hotel La Mansión en la avenida Madero y la calle Galeana, sería una buena idea para no cubrir los gastos causados.

La afectada es una señorita de nombre Karla Galván, quien reclama los severos daños materiales y mostró el metraje de la unidad del infractor, siendo esta una camioneta Chevrolet, color negro, cabina y media, la cual realizaba piruetas en la avenida Madero.