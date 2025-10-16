Chocan a payasita

Joven animadora de eventos infantiles terminó lesionada e inconsciente en un accidente la noche del martes.

El incidente tuvo lugar en la calle Jalapa, fraccionamiento Río Bravo, alrededor de las 20:00 horas.

La víctima, que acababa de terminar sus actividades como payasita, viajaba a bordo de su vehículo cuando fue impactada por una camioneta Ford Expedition, color negro, que se impactó por alcance en la parte posterior de la unidad en la que viajaba la animadora.

Tras el encontronazo, la joven víctima quedó inconsciente por la magnitud del impacto.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes socorrieron a la víctima.

Igualmente, agentes y elementos de Tránsito tomaron conocimiento del caso, deslindando responsabilidades.