Vuelcan en limites con Reynosa

Jóvenes que "agarraron la parranda" a tempranas horas, volcaron la tarde del viernes en la autopista Matamoros-Reynosa, esto en los límites entre Reynosa y Río Bravo.

Fue alrededor de las 17:45 horas, que se reportó a los números de emergencia, que un joven y sus acompañantes habían sufrido un accidente en esa vía federal.

Al lugar del percance, acudieron los paramédicos de la Cruz Roja Río Bravo, para prestar auxilio a los ocupantes de un coche Ford Taurus, color gris, el cual no portaba placas de circulación.

De los tripulantes del vehículo volcado, solo el conductor presentaba lesiones de consideración, por lo que los socorristas lo auxiliaron y trasladaron al lesionado a recibir atención médica.

El coche en que viajaban los jóvenes en estado inconveniente, quedó completamente destrozado debido a la velocidad y las volteretas que dio, quedando convertido en chatarra.

La Guardia Nacional se hizo cargo del asunto, realizando el peritaje correspondiente y ordenando el traslado del Taurus al corralón oficial donde quedó confinado.