Chocan 8 vehículos en carambola en la Matamoros-Reynosa

Saldo de por lo menos una persona lesionada de gravedad y daños millonarios, fue el resultado de un fuerte percance la tarde de este viernes en la autopista Matamoros-Reynosa.

La voz de alerta a los cuerpos de emergencia se dio poco antes de las 16:00 horas, cuando los afectados marcaron a los número de urgencias, para reportar este choque múltiple.

El grave accidente fue a la altura de este municipio de Río Bravo, en el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la autopista Matamoros-Reynosa.

De acuerdo con Protección Civil, el punto exacto de la colisión, fue el kilómetro 57 de la vía de pago con la participación de por lo menos 8 vehículos afectados.

Protección Civil y Cruz Roja Río Bravo atendieron a los involucrados, a la vez que se dio parte a la Guardia Nacional división caminos, por ser un tramo de competencia federal.