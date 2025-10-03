Chocan 8 vehículos en carambola en la Matamoros-Reynosa

Chocan 8 vehículos en carambola en la Matamoros-ReynosaDe acuerdo con Protección Civil, el punto exacto de la colisión, fue el kilómetro 57 de de oriente a poniente.
Saldo de por lo menos una persona lesionada de gravedad y daños millonarios, fue el resultado de un fuerte percance la tarde de este viernes en la autopista Matamoros-Reynosa.
La voz de alerta a los cuerpos de emergencia se dio poco antes de las 16:00 horas, cuando los afectados marcaron a los número de urgencias, para reportar este choque múltiple.
El grave accidente fue a la altura de este municipio de Río Bravo, en el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la autopista Matamoros-Reynosa.
De acuerdo con Protección Civil, el punto exacto de la colisión, fue el kilómetro 57 de la vía de pago con la participación de por lo menos 8 vehículos afectados.
Protección Civil y Cruz Roja Río Bravo atendieron a los involucrados, a la vez que se dio parte a la Guardia Nacional división caminos, por ser un tramo de competencia federal.
La razón del percance, de acuerdo con los afectados, fue debido al humo que despiden las quemas de pastizales secos, lo que impidió que los vehículos participantes, pudieran frenar a tiempo para evitar el choque.