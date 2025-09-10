Se estrella con tracto-camión

Fuerte percance tuvo lugar la mañana del martes en la peligrosa autopista Matamoros-Reynosa.

El percance tuvo lugar a las 6:30 en tramo del kilómetro 61 de esa vía federal.

En ese punto de la Matamoros-Reynosa, fue donde un operador de tractocamión saliera a toda velocidad del camino tras perder el control de la unidad.

Los hechos se registraron cuando el conductor de un camión color blanco, de la marca Internacional, con placas del Servicio Público Federal se precipitó fuera del pavimento.

La pesada unidad terminó en la cuneta central que divide ambos cuerpos de circulación.

Para fortuna del ocupante, no llevaba materiales peligrosos o inflamables, por lo que no se suscitó un siniestro.

En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional división caminos y paramédicos de Cruz Roja Río Bravo.