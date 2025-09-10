Tamaulipas

Se estrella con tracto-camión

Percance tuvo lugar a las 6:30 en tramo del kilómetro 61 de la carretera Matamoros-Reynosa
  • Por: José Medina
  • 10 / Septiembre / 2025 -
Camión salió del camino en la Matamoros-Reynosa la mañana de este martes.

Fuerte percance tuvo lugar la mañana del martes en la peligrosa autopista Matamoros-Reynosa.

El percance tuvo lugar a las 6:30 en tramo del kilómetro 61 de esa vía federal.

En ese punto de la Matamoros-Reynosa, fue donde un operador de tractocamión saliera a toda velocidad del camino tras perder el control de la unidad.

Los hechos se registraron cuando el conductor de un camión color blanco, de la marca Internacional, con placas del Servicio Público Federal se precipitó fuera del pavimento.

La pesada unidad terminó en la cuneta central que divide ambos cuerpos de circulación.

Para fortuna del ocupante, no llevaba materiales peligrosos o inflamables, por lo que no se suscitó un siniestro.

En el lugar se hicieron presentes elementos de la Guardia Nacional división caminos y paramédicos de Cruz Roja Río Bravo.

Los socorristas atendieron al operador, mientras que los agentes aseguraron la unidad además de ordenar el arrastre del camión al corralón oficial.

