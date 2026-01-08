Brutal colisión entre dos autos; participantes abandonan unidades

Severos daños materiales y posibles heridos de gravedad dejó como saldo un brutal percance la tarde del miércoles en Brisas del Campo.

Lo más perturbador de todo, fue que al arribar las autoridades, las unidades participantes, ya no se encontraban en el sitio.

¿Cómo ocurrió la colisión entre los vehículos?

No obstante, testigos del incidente captaron en gráficas la magnitud del choque.

Sí bien, debido a las circunstancias posteriores a la colisión, no se sabe a ciencia cierta qué tipo de vehículos participaron, la certeza es que el accidente fue grave.

La fuerza del encontronazo propició que el motor de uno de los vehículos participantes, saliera proyectado varios metros.

Detalles del accidente en Brisas del Campo

Sobre media avenida República Mexicana que quedó la máquina a gasolina, como mudo testigo de la gravedad del hecho vial.

Al arribar agentes y peritos de Tránsito, ambas unidades ya no se encontraban en el lugar.

Acciones de las autoridades tras el choque

No hay más información sobre cómo fueron retiradas del punto de la colisión.