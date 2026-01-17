Sorprende muerte a joven transeúnte en la Graciano Sánchez

La mañana de este sábado fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre muy cerca de la calle Guanajuato, en el cruce de la calle Francisco Villa con Benjamín Argumedo, en la colonia Graciano Sánchez.

¿Cómo ocurrió la muerte del joven transeúnte?

De acuerdo con los primeros reportes, el fallecimiento se habría suscitado antes de las 8:00 horas, presuntamente cuando el hombre caminaba por la zona y repentinamente se desvaneció.

Testigos que advirtieron la situación dieron aviso de inmediato a los cuerpos de emergencia, pero al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Detalles confirmados sobre el hallazgo del cuerpo

El hombre del cual aún no se revela la identidad, fue cubierto por una lona, por parte de los propios paramédicos de Protección Civil. La zona fue acordonada mientras personal ministerial iniciaba las pesquisas. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Las versiones de los lugareños, refieren que la víctima portaba una especie de recipiente con carburante que podría ser gasolina.