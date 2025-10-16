Encontronazo en Las Américas

Encontronazo en Las AméricasProtección Civil y Tránsito local atienden colisión entre auto compacto y camioneta
Fuerte accidente tuvo lugar la mañana de este miércoles en el cruce de avenida Las Américas con calle Rayón.
Fue alrededor de las 11:00 horas que se reportó el choque entre un auto compacto y una camioneta.
Las unidades participantes fueron, de acuerdo a Protección Civil y Tránsito local, las siguientes:
Un auto Chevrolet Spark, color blanco, con placas de Tamaulipas y una camioneta Chevrolet Avalanche, color negro y matrículas de Tamaulipas.
De acuerdo a los testigos, el Chevrolet Spark circulaba de sur a norte, sobre calle Rayón.
Fue al llegar al cruce con avenida Las Américas que omite el alto y sobreviene la colisión.
Tránsito acudió a deslindar responsabilidades y Protección Civil para prestar los primeros auxilios.
EL MAÑANA RECOMIENDA