Encontronazo en Las Américas

Fuerte accidente tuvo lugar la mañana de este miércoles en el cruce de avenida Las Américas con calle Rayón.

Fue alrededor de las 11:00 horas que se reportó el choque entre un auto compacto y una camioneta.

Las unidades participantes fueron, de acuerdo a Protección Civil y Tránsito local, las siguientes:

Un auto Chevrolet Spark, color blanco, con placas de Tamaulipas y una camioneta Chevrolet Avalanche, color negro y matrículas de Tamaulipas.

De acuerdo a los testigos, el Chevrolet Spark circulaba de sur a norte, sobre calle Rayón.

Fue al llegar al cruce con avenida Las Américas que omite el alto y sobreviene la colisión.