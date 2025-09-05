Tamaulipas

El saldo de un fuerte percance entre una camioneta electrónica y otra BYD en avenidas México y Coahuila
  • Por: José Medina
  • 05 / Septiembre / 2025 -
Choca conductora camioneta eléctrica

Conductora de camioneta Chevrolet, propició percance en puente elevado.

Daños valuados en decenas de miles de pesos, fue el saldo de fuerte percance donde camioneta electrónica fue impactada.

El accidente tuvo lugar a las 14:00 horas en la bajada sur de puente elevado en avenidas México y Coahuila, fraccionamiento Río Bravo.

Las unidades participantes son una camioneta Chevrolet, de la línea Traverse, color rojo con placas de Texas y una camioneta BYD, doble cabina, color crema y placas de Tamaulipas.

De acuerdo al peritaje, el choque sobrevino cuando la camioneta Chevrolet que circulaba norte a sur sobre avenida México en carril paralelo al puente, intenta pasar al carril contiguo izquierdo.

Cómo consecuencia, se atraviesa en el camino de la camioneta BYD que circulaba de norte a sur descendiendo del puente.

El encontronazo, arrojó considerables estragos materiales.

Agentes y peritos de vialidad acudieron al lugar para tomar el caso, remitiendo ambos vehículos a la delegación de Tránsito.

