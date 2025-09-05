Choca conductora camioneta eléctrica

Daños valuados en decenas de miles de pesos, fue el saldo de fuerte percance donde camioneta electrónica fue impactada.

El accidente tuvo lugar a las 14:00 horas en la bajada sur de puente elevado en avenidas México y Coahuila, fraccionamiento Río Bravo.

Las unidades participantes son una camioneta Chevrolet, de la línea Traverse, color rojo con placas de Texas y una camioneta BYD, doble cabina, color crema y placas de Tamaulipas.

De acuerdo al peritaje, el choque sobrevino cuando la camioneta Chevrolet que circulaba norte a sur sobre avenida México en carril paralelo al puente, intenta pasar al carril contiguo izquierdo.

Cómo consecuencia, se atraviesa en el camino de la camioneta BYD que circulaba de norte a sur descendiendo del puente.

El encontronazo, arrojó considerables estragos materiales.