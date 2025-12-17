Choque en zona industrial de Río Bravo provoca tráfico vehicular

Fuerte percance tuvo lugar la mañana de este miércoles 17 de diciembre en la llamada zona industrial de Río Bravo, esto al oriente de la cabecera municipal, en donde dos unidades se impactaron.

El incidente fue reportado a las autoridades de vialidad alrededor de las 7:45 horas, acudiendo efectivos de Tránsito y peritos de turno.

La fuerza de la colisión propició que una camioneta de alto cilindraje, terminara sobre el camellón central, tomando conocimiento Tránsito municipal de este accidente.

El accidente se suscitó en avenida Madero, en el tramo intermedio entre Brecha 115 y Paseo de Las Torres, cuando una camioneta Dodge Ram, color negro, cabina y media y aun auto compacto Honda, color gris claro con placas de Texas se impactaron.

Ambos vehículos quedaron varados en el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la avenida, obstruyendo los dos carriles de circulación.

Como consecuencia, los automovilistas terminaron circulando por la terracería para continuar con su camino y llegar a tiempo a sus trabajos.

Los automotores participantes, fueron conducidos a la delegación vial, en donde se deslindarían responsabilidades por parte de las autoridades.

Si bien lo daños fueron considerables, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, siendo los conductores atendidos por paramédicos de Protección Civil.