Patrulla de Tránsito choca en centro de Río Bravo; hay una agente lesionada

Una patrulla de Tránsito participó en una carambola vial en la zona centro de la ciudad de Río Bravo arrojando una agente de tránsito lesionada y daños materiales. Los hechos ocurrieron por la avenida Francisco I. Madero intersección con calle Aldama en la zona centro de la ciudad, participando una camioneta Ford F-150 modelo 2002 color negra con placas del Estado de Tamaulipas WC0603A.

Otra de las unidades es una camioneta HHR Chevrolet color negra con placas de circulación B59TLH3 de

Tamaulipas. Y por último la patrulla Jetta de la marca Volkswagen color blanca con placas de circulación del Estado, quien resultó lesionada al ser impactada por la parte posterior de la unidad.