Patrulla de Tránsito choca en centro de Río Bravo; hay una agente lesionada

Patrulla de Tránsito choca en centro de Río Bravo; hay una agente lesionadaEn la carambola participaron tres unidades que quedaron con daños materiales. Armando González
Una patrulla de Tránsito participó en una carambola vial en la zona centro de la ciudad de Río Bravo arrojando una agente de tránsito lesionada y daños materiales. Los hechos ocurrieron por la avenida Francisco I. Madero intersección con calle Aldama en la zona centro de la ciudad, participando una camioneta Ford F-150 modelo 2002 color negra con placas del Estado de Tamaulipas WC0603A.
Otra de las unidades es una camioneta HHR Chevrolet color negra con placas de circulación B59TLH3 de
Tamaulipas. Y por último la patrulla Jetta de la marca Volkswagen color blanca con placas de circulación del Estado, quien resultó lesionada al ser impactada por la parte posterior de la unidad.
