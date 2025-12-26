Sale de avenida y termina en dren parcelario en Río Bravo

Infractor vial no tuvo otro remedio que abandonar la camioneta en la que andaba de parranda tras las festividades de Navidad, tras escenificar percance en uno de los entronques más peligrosos.

¿Cómo ocurrió el accidente en Río Bravo?

El hecho fue reportado luego de que el conductor de una camioneta Grand Caravan, se desplazara a exceso de velocidad sobre avenida San Pedro y perdiera el control al llegar a Brecha 112.

Como resultado, la unidad de color gris y con matrículas del Estado de Texas, se precipitó fuera de la cinta asfáltica, pero antes de caer al dren, derribó una estructura de concreto y varilla, sostén de una alcantarilla de riego.

Debido a que presuntamente se encontraba en estado inconveniente, el conductor huyó del lugar para no responder por las multas y daños generados, pues ya no pudo seguir adelante con la minivan.

Detalles del percance en el entronque peligroso

Los testigos del incidente, reportaron el hecho a Tránsito municipal, acudiendo agentes y peritos para tomar conocimiento de este percance, el cual dejó solamente daños materiales.

El entronque en donde se registró el accidente, es uno de los más peligrosos en la cabecera municipal, solo superado por el ubicado en calle Colegio Militar con libramiento.

Acciones de la autoridad tras el incidente

La unidad implicada, fue remitida al corralón oficial en donde quedó confinada a espera de ser reclamada por el propietario.