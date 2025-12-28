Choque de dos unidades en Río Bravo deja daños materiales

Fuerte percance dejó como saldo considerables daños materiales por la mañana, luego de que dos unidades colisionaran en céntrico entronque de la zona Centro de Río Bravo.

El incidente tuvo lugar en avenida Madero con calle Tlaxcala dentro del primer cuadro de la ciudad, participando una camioneta Dodge Ram, color blanca con matrícula de Tamaulipas.

La segunda unidad, fue un coche compacto, de la marca KIA, color gris de cuatro puertas, el cual quedó varado a media avenida tras el encontronazo, el cual fue reportado a Tránsito municipal.

Los testigos reportaron el percance a Tránsito municipal, acudiendo agentes y peritos a conocer de los hechos, para dictaminar y deslindar responsabilidades.

Como resultado del encontronazo, el auto compacto ya no pudo seguir por sí mismo por lo que hubo menester de ser remolcado.

Ambos participantes tuvieron que llegar a un acuerdo tras ser exhortados por las autoridades de vialidad, además de que se solicitó una grúa para remover el KIA que obstaculizaba el tráfico.