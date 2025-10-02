Automovilista choca moto y lesiona a mujer

Automovilista terminó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), luego de embestir una motocicleta, lesionando a una mujer.

El accidente fue reportado en el cruce de avenida Madero con calle Álamo, colonia Monterreal.

De acuerdo al peritaje realizado por Tránsito local, las unidades que protagonizaron el choque fueron: un Jeep Cherokee, color negro con placas de Tamaulipas, y una motocicleta color negro con verde, en donde viajaba la mujer lesionada.

El infractor responde al nombre de Omar Gabriel "N", residente de Reynosa.

De acuerdo con el dictamen, el conductor de la Cherokee circulaba de norte a sur por Álamo, y al llegar a Madero gira al oriente sin esperar turno.

Como consecuencia, embiste la motocicleta y lesiona a la mujer, la cual sufrió lesiones graves.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar de los hechos para atender a la fémina lesionada.