Conductor choca contra taquería; es la segunda vez que resulta dañada

Modesto taquero perdió su patrimonio con el que obtiene el sustento diario, luego de que infractor anónimo, lo dejara prácticamente en la calle en choque que tuvo lugar la madrugada de este domingo.

El incidente tuvo lugar en el entronque de avenida Coahuila norte con calle Tlaxcala en la colonia Benito Juárez, siendo el afectado el ciudadano Carlos Leal Treviño.

Se desconoce la identidad del cafre, así como la unidad que conducía, pero lo cierto, es que esta es la segunda ocasión en que dejan en la calle a este emprendedor.

Leal Treviño al arriba a su lugar de trabajo esta mañana, descubrió la estela de destrucción y desolación que dejó a su paso el responsable.

El cafre no solamente impactó el puesto de tacos denominado "El Chiflador", sino que el local que está habilitado de comedor, también sufrió severos estragos, como quedó evidenciado en las gráficas del suceso.

Fue debido a la fuerza del impacto contra el puesto, que este se proyectó contra la fachada del local, haciendo aún más daño a la economía de esta familia emprendedora.

Hasta ahora se desconoce si Leal Treviño, acudirá ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a presentar la querella correspondiente.



