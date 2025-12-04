Conductor sobrevive a choque e incendio en la Matamoros-Reynosa

Un conductor sobrevivió a choque y posterior incendio de la unidad en que se desplazaba en accidente que tuvo lugar por la mañana en la autopista Matamoros-Reynosa.

El incidente dejó un saldo de cuantiosos daños materiales y una persona lesionada, quien por fortuna fue auxiliada y trasladada a recibir atención médica.

Paramédicos de Cruz Roja Río Bravo, socorrieron al chofer de camioneta utilitaria color blanco de tipo furgoneta de la marca Chevrolet y placas de Tamaulipas.

El vehículo chocó en la Matamoros-Reynosa, dicho accidente fue en el kilómetro 26 de esa vía federal, Bomberos acudió a sofocar el fuego.

La unidad fue pérdida total, no obstante los esfuerzos de los traga-humos, quienes controlaron el fuego, pero no pudieron salvar la camioneta utilitaria.

De este percance, se dio parte la Guardia Nacional división caminos, autoridad competente en ese tramo carretero, para que se hiciera cargo del vehículos, realizar el dictamen y remitir la camioneta al corralón oficial.