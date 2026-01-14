Captan mujer en sentido contrario en ronda Hidalgo

Río Bravo, Tam.- Infractora vial, generó riesgo de accidente cerca del medio día en plena rotonda Miguel Hidalgo.

La conductora de una flamante camioneta tipo SUV, fue captada circulando a contra flujo en la glorieta del Palacio Municipal.

Dicha unidad es un Chevrolet de la línea Equinox, color guinda con placas de Texas.

La conductora entró en contra a la rotonda, con el fin de dejar a otra mujer justo enfrente de la sede del ayuntamiento.

Con la intención de buscar estacionamiento, la infractora intentó dar varias vueltas en contra flujo.

Fueron ciudadanos que presenciaron los hechos, quienes advirtieron a la automovilista de la infracción que cometía.

No obstante la flagrancia de la conducta, no fue sancionada la ciudadana.