Mata tractor a un abuelito

Accidente que tuvo lugar la tarde del martes en fraccionamiento Del Río, tuvo un desenlace mortal la tarde del miércoles.

El asistente de mecánico Agustín "N" fue consignado por homicidio imprudencial al privar de la vida a su compañero.

El perito que tomó conocimiento de los hechos, remitió el dictamen a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

¿Qué ocurrió?

Rafael Guzmán Cruz de 69 años, es la víctima mortal que perdiera la vida al ser aplastado por un tractor que ambos reparaban.

El accidente tuvo lugar en calle Río Grande con Río Piolín de ese fraccionamiento, cuando accionaron la máquina agrícola y esta arrancó la marcha y pasó por encima del fallecido.

Igualmente el tractor de la marca John Deere se estrelló en un auto Chevrolet Malibú, color arena y placas de Texas que estaba estacionado.

La víctima, aún con vida, fue trasladada al Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León, en donde este miércoles perdió la vida.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. El caso ha generado preocupación sobre la seguridad laboral en el sector agrícola.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este trágico accidente resalta la importancia de seguir protocolos de seguridad en el trabajo, especialmente en actividades que involucran maquinaria pesada. Las autoridades locales están revisando las normativas para prevenir futuros incidentes similares.