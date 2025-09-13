Causa brutal encontronazo

Un conductor que no respetó el señalamiento de alto en el cruce ferroviario provocó un fuerte percance que dejó como saldo al menos una joven lesionada.

El accidente tuvo lugar a las 20:45 horas en la intersección mencionada.

Los vehículos protagonistas son un auto compacto de la marca Mazda Protegé, color gris, con placas de Texas, y una camioneta Chevrolet Tahoe, color blanco, conducida por una ama de casa en cuyo interior viajaba la adolescente lesionada.

De acuerdo con el peritaje de Tránsito local, el Mazda circulaba por la avenida Coahuila sur y, al llegar a calle Tlaxcala, no respetó la señal de alto.

Como consecuencia, fue impactado en su costado izquierdo posterior por la Tahoe.

Tras el impacto inicial, la camioneta fue proyectada contra un árbol de la plaza.

Paramédicos de Protección Civil atendieron a la joven lesionada y la trasladaron para recibir atención médica.