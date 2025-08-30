Auxilian electricistas a una conductora

Joven conductora sufrió diversas condiciones tras salir abruptamente de la carretera la tarde del viernes.

El incidente se registró poco antes de las 13:00 horas, en la carretera que conduce al Puente Internacional Río Bravo-Donna.

Fue en el tramo entre autopista Matamoros-Reynosa y el cruce binacional, en donde la automovilista que conducía una camioneta tipo SUV, color gris de la marca Honda.

La conductora por razones que no des conocen, perdió el control de la unidad, para salir de la cinta asfáltica.

Debido a que terminó policontundida, la conductora fue auxiliada por electricistas de municipio que circulaban por ese tramo.

De este incidente se dio partes a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Cruz Roja Río Bravo.