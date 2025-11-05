Se lleva a motociclista

Conductor que transitaba de forma imprudente, provocó un brutal accidente la noche del lunes en el cruce de las calles Guanajuato con Rayón, en incidente que tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas.

Testigos del incidente, dieron parte a Protección Civil y Bomberos, así como a Cruz Roja, pues dos jóvenes yacían en el pavimento, pidiendo ayuda al presentar contusiones diversas.

¿Qué ocurrió?

Dos vehículos tomaron parte de este accidente que dejó como saldo dos personas lesionadas y considerables daños materiales: una camioneta Buick tipo Rendezvous, color dorado con placas de Texas y una motocicleta color roja con negro sin placas de circulación.

Tránsito local fue notificado del hecho, acudiendo también al sitio del percance para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades, mientras que paramédicos y socorristas atendían a los lesionados, que eran un joven y una señorita.

Como responsable de este accidente, resultó el conductor de la camioneta de la marca Buick, quien se atravesó en la trayectoria del motociclista y su acompañante.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?