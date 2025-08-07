Ofrece vehículo por atropellado

Tras haber triturado la pierna derecha de un motociclista el pasado viernes, infractor entrega la unidad protagonista como parte de los gastos operatorios.

Se trata de José David "N", quien la noche 1 de agosto, embistió con su coche al motociclista Alberto Domínguez Díaz.

El accidente tuvo lugar en calle Cuarta con brecha 112, colonia Hijos de Ejidatarios, en el lugar, el presunto responsable invadió carril e impactó al repartidor.

Pese a ir en estado de ebriedad y haber invadido carril, el cafre fue liberado.

La familia de la víctima ahora teme que no se cubra el costo de la operación para salvar la pierna de José David, que es de 150 mil pesos.

"Cuando me avisaron ya solo me quedaba una hora para poner la demanda y mi amiga que es abogada ya había intentado quitarles escrituras o algo pero pues no tienen de dónde, rentan.

"El cafre es albañil, me aconsejaron no proceder porque iba a andar yo en vueltas y gastos en la fiscalía más los gastos que tengo que pagar del hospital.

"Quedamos en un acuerdo firmado de que pagará 3 mil 500 pesos semanales y les quité el coche con el que lo atropelló pero me dan a lo mucho 20 mil pesos", precisó Isabel Díaz, hermana de la víctima entrevistada este miércoles.