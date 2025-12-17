Comparece culpable que chocó contra una patrulla

Infractor que chocara una patrulla la madrugada del pasado 7 de diciembre, compareció ante Tránsito local para resarcir los daños causados a la unidad 04 de reciente modelo perteneciente a esa corporación municipal.

Se trata de Alfredo González Cabral de 56 años, quien esa madrugada, conducía bajo los efectos del alcohol por Brecha 112 y avenida San Pedro a bordo de una camioneta Ford Expedition, modelo 1992, color verde y placas de Tamaulipas.

Detalles del accidente en Brecha 112

Ante los peritos de vialidad acudió el responsable de un daño superior a los 65 mil pesos para liquidar el daño causado a propiedad del municipio de Río Bravo. La patrulla oficial es una unidad de la marca Dodge, de la línea Attitude, color blanco y con matriculas de circulación de Tamaulipas.

El perito en turno, Francisco Ramos, le hizo saber, que el daño al patrimonio municipal, ya fue saldado, pero existe un tercero, es este caso un particular, el cual también reclama daños en propiedad en el mismo incidente.

Acciones de la autoridad tras el choque

Resulta que en ese mismo percance, otra unidad también resultó con daños, tratándose de un coche Honda Accord, color rojo y placas de Texas. Este es el tercer incidente en donde una patrulla de Tránsito local, resulta dañada, pero los tres percances, este es el que arrojó los daños materiales más cuantiosos, pues originalmente el daño se estimaba en más de 100 mil pesos.