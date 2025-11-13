Conductor lesiona al limpiaparabrisas en Río Bravo

Joven que se gana la vida limpiando vidrios, sufrió serias lesiones en uno de sus pies, esto en un incidente registrado la tarde del miércoles en entronque de avenida México y calle Guanajuato.

Todo se debió a que el limpiavidrios se acercó súbitamente a la unidad que lo lesionó y la persona que conducía, no pudo evitar pasar la llanta por encima de unos de sus pies.

Fue una camioneta tipo van, con placas de la UCD (Unión Campesina Democrática), la cual lesionó el limpiador de parabrisas.

La información disponible, refiere que los cuerpos de emergencia atendieron al joven, quien no pidió la intervención de autoridad alguna, ni la otra parte involucrada.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Las reacciones de los ciudadanos que presenciaron el hecho, no se hicieron esperar, unas en el sentido de que el joven tiene el derecho de realizar esa actividad y otras en el sentido de que deben ser retirados de ahí.

Ana Sofía Garza, opinó que "si son bastantes y la verdad, ellos tienen la culpa por invadir en el carril de los automóviles", recriminó.

María Chávez, dijo sobre este asunto que "son flojos que ven la manera de sacar dinero sin trabajar, hasta se molestan cuando les dice uno que 'no'", exclamó.

Heriberto Torres Luna, opinó en sentido opuesto: "Lo correcto es que se haga responsable (el conductor), todos somos seres humanos y valemos lo mismo sea arquitecto, ingeniero, licenciado, contador, el valor de una persona no se mide por lo que es académicamente simplemente por el hecho de ser un ser humano ya tiene un valor único irrepetible e insustituible".

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Lo cierto es que en ese entronque, son muchos los jóvenes que buscan ganar una moneda realizando esa actividad informal.