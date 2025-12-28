Deja choque a dos mujeres lesionadas

Un saldo de dos mujeres lesionadas, fue el resultado de una colisión entre dos camionetas la tarde del viernes en avenida Francisco I. Madero con Brecha 108, en la colonia Conalep.

El accidente se suscitó alrededor de las 16:00 horas, afectando además el tráfico por ese sector, uno de los más transitados y poblados de la cabecera municipal.

Detalles del accidente en avenida Francisco I. Madero

Testigos de los hechos dieron parte a Cruz Roja para que atendiera a las dos féminas que se dolían de múltiples contusiones, acudiendo los paramédicos de la benemérita institución.

Las unidades que tomaron parte en este encontronazo, fueron dos camionetas una Ford Escape, color rojo con placas de Tamaulipas y una tipo SUV de la marca Saturn, color gris oscuro, de la línea VUE con matrículas también de Tamaulipas.

Acciones de la Cruz Roja tras el incidente

Tránsito local también fue notificado de este incidente, acudiendo elementos y peritos en turno para hacerse cargo del caso, mediante el peritaje correspondiente.

Las unidades participantes fueron remitidas a la delegación vial para deslindar responsabilidades, pero además para descongestionar el tráfico, pues ambos vehículos permanecieron ahí por alrededor de 45 minutos.