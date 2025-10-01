Arde tracto-camión tras fuerte choque

Operador de tractocamión sufrió contusiones múltiples tras choque en Autopista Matamoros-Reynosa en las primeras horas de esta mañana.

Cruz Roja Río Bravo atendió al lesionado, quien se salvó de morir quemado tras la colisión y ser consumida la cabina por el fuego.

En percance involucró por lo menos a un tráiler con placas del Servicio Público Federal, con caja blanca de aluminio.

Aún no se tiene información sobre con qué chocó; el accidente tuvo lugar antes de las 6:00 horas.

El encontronazo se suscitó en el kilómetro 29 de la ruta federal de cuota.

También al lugar acudieron elementos de Bomberos para sofocar el fuego que se extendía rápidamente.

Los daños materiales fueron millonarios, pues el tractor sufrió pérdida total.