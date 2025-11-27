Reportan estables a abuelitos embestidos

Pareja de adultos mayores fueron finalmente reportados como estables y fuera de peligro, luego de haber librado la muerte al ser embestidos por un camión de carga el pasado fin de semana, indicaron paramédicos que los atendieron en su momento.

Fue el pasado fin de semana, cuando los dos abuelitos, sufrieron un accidente que por poco resulta mortal, al ser aplastada su camioneta en la Autopista Matamoros-Reynosa.

Los dos lesionados, viajaban a bordo de una camioneta Ford, de la línea Ranger, color blanco y con matrículas del Estado de Michigan. Este accidente vehicular tuvo lugar en la Autopista Reynosa-Matamoros, a la altura del kilómetro 42, siendo atendida la pareja de la tercera edad y chófer del camión, por paramédicos de Cruz Roja Río Bravo.

Finalmente los dos ocupantes de la Ranger blanca, fueron reportados fuera de peligro en este accidente que tuvo lugar en zona federal y que quedó a cargo de la Guardia Nacional.

¿Qué ocurrió?

Si bien no se conocen las causas del accidente, personas que circulaban por el lugar, indicaron que fue debido a que la pareja de ancianos, viraron en un retorno informal y no alcanzaron a realizar toda la maniobra.