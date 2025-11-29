Camioneta de paquetería choca en la Matamoros-Reynosa

Operador de unidad de reparto de paquetería, terminó hospitalizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de que la mañana de este sábado, perdiera el control de su unidad e impactara vigas de contención.

Este fuerte accidente tuvo lugar en la Autopista Matamoros-Reynosa, a la altura del ejido Veracruz y Progreso, cuando el conductor de una unidad de la empresa de paquetería DHL, perdiera el control y se estrellara.

De acuerdo a los partes informativos, el incidente se registró alrededor de las 7:00 hora en ese tramo de la rúa federal de paga. Mientras que el vehículo involucrado es una van de la marca Nissan con placas nacionales y los colores distintivos de la franquicia.

El percance fue reportado a los cuerpos de emergencia y personal de Auxilio Vial de la autopista, acudiendo a atender al lesionado y regular la vialidad, esto con el fin de evitar otro accidente más, pues la unidad implicada quedó sobre el asfalto.

Fueron los socorristas de Cruz Roja Río Bravo, quienes se encargaron de dar los primeros auxilios y canalizar al trabajador de DHL a recibir atención médica.

El caso, así como la unidad quedaron a disposición de la Guardia Nacional división caminos, la cual dictaminaría sobre las causas y mecánica del accidente, remitiendo a confinamiento la unidad.