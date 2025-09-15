Huye pareja luego de fuerte choque

Una pareja de infractores que se desplazaba a exceso de velocidad terminó estrellándose a las afueras de una tienda de conveniencia la madrugada de este domingo 14 de septiembre.

El percance ocurrió en avenida Madero con calle Colegio Militar, en la colonia Primero de Mayo, donde, siendo las 4:30 horas, se reportó que un auto compacto había chocado en el exterior de un Oxxo contiguo a una gasolinera.

Al lugar acudieron efectivos de tránsito municipal, así como peritos de vialidad, pero en el vehículo ya no había ocupantes. Sin embargo, los testigos identificaron a una joven pareja como las tripulantes, las cuales huyeron del lugar.

El vehículo implicado es un Nissan Sentra, color guinda, que sufrió severos daños tras impactarse contra la fachada del establecimiento, quedando convertido en hierros retorcidos.