Derrapa su moto y pierde el control

Un joven motociclista terminó impactado al derrapar la motocicleta en la que viajaba contra un camellón en ubicado en la Avenida Sonora del fraccionamiento Rio Bravo.

Debido a las lesiones, el afectado fue trasladado por particulares a un nosocomio lada recibir atención médica.

Elementos de Tránsito arribaron al sitio para tomar nota del percance, asegurando la unidad, una Italika TC25, ya que su propietario se encontraba en un hospital.

Tras efectuar a análisis al conductor, se determinó que no circulaba en estado inconveniente o bajo los influjos de sustancias.

Personal médico descartó afectaciones de gravedad, por lo que las lesiones, a pesar de lo aparatoso del accidente no pusieron en riesgo su vida