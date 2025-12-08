Volcadura deja un hombre herido en Río Bravo

Espectacular volcadura ocurrió poco antes del mediodía de lunes en la colonia San Benito, arrojando como saldo un conductor lesionado de gravedad, así como daños materiales.

Los hechos del accidente vial, al que se hicieron presentes elementos de Tránsito, se registraron por la calle Maclovio Herrera con Mariano Escobedo, participando una camioneta color verde de la marca Ford Pickup modelo 1997 con placas SCR-1961 de Texas.

La unidad era conducida por un hombre, quien, tras ser auxiliado por paramédicos de protección Civil, fue conducido de urgencia al Hospital General.

Las primeras indagatorias sobre las causas revelan que, al parecer, conducía amanecido, en evidente estado de ebriedad, lo que, al conducir a exceso de velocidad, lo hizo que perdiera el control terminando por volcar la camioneta, que, por fortuna, no pasó a mayores.

La camioneta que conducía finalmente fue retirada y remolcada con una grúa, pasando al corralón a disposición del departamento de Tránsito, en tanto que el conductor lesionado deberá al final pagar las multas que se le acumulen y los daños que haya ocasionado.