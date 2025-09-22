Destroza camioneta estacionada y huye

Un conductor, presumiblemente en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, se estrelló contra una camioneta estacionada y luego huyó del lugar.

El incidente ocurrió en la madrugada de este domingo en la avenida Las Torres, colonia Solidaridad.

Judith González, afectada por el incidente, informó que aproximadamente a las 2:35 de la madrugada ocurrió el accidente por imprudencia.