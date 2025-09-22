Destroza camioneta estacionada y huye

Destroza camioneta estacionada y huyeLa colisión dejó la camioneta Isuzu negra con placas de Texas gravemente dañada.
Un conductor, presumiblemente en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna sustancia, se estrelló contra una camioneta estacionada y luego huyó del lugar.
El incidente ocurrió en la madrugada de este domingo en la avenida Las Torres, colonia Solidaridad.
Judith González, afectada por el incidente, informó que aproximadamente a las 2:35 de la madrugada ocurrió el accidente por imprudencia.
"Acaban de chocar la camioneta de mi mamá (Isuzu negra con placas de Texas) aquí en la avenida Las Torres. Nos dicen que fue una Explorer color arena o dorada. La colisión dejó daños considerables en la camioneta de mi mamá. Perdieron el control de la camioneta porque venían a exceso de velocidad sobre la avenida Las Torres", señaló.
EL MAÑANA RECOMIENDA