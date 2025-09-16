Destruye vehículo

Cafre del volante dejó inservible el vehículo que conducía, luego de impactarse contra un objeto fijo la madrugada de lunes, para luego darse a la fuga.

Los hechos, en base a datos recabados en el departamento de Tránsito y Vialidad, se suscitaron a eso de las 03:40 horas por la calle Ciprés intersección con Nogales en la colonia Morelos.

El automóvil, un Ford Focus modelo 2013 color negro, fue abandonado en el lugar de los hechos por el conductor, quien se dio a la fuga tras el espectacular accidente.

La unidad finalmente fue remolcada por grúa y trasladada al corralón al servicio de la dirección de Tránsito y Vialidad, en tanto que se investiga el paradero del chofer del vehículo.