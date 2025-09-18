Deja triple choque una mujer lesionada

Una joven conductora resultó lesionada la mañana de este miércoles 17 de septiembre, tras participar en un triple percance

Por lo menos uno de los participantes se desplazaba a exceso de velocidad, debido a la magnitud del impacto y los daños.

El incidente ocurrió en calles Constitución y Rayón, en el fraccionamiento Río Bravo, y participaron las siguientes unidades:

Jeep color gris, con placas de Texas, que presentó su parte frontal totalmente destruida

Camioneta Chevrolet Traverse, color azul marino, con matrícula de Tamaulipas, que mostraba impactos en ambos costados y donde viajaba la joven lesionada

Camioneta minivan Honda Odyssey, color gris, con láminas de Tamaulipas, que tenía daño en su ángulo anterior izquierdo

Las tres camionetas quedaron imposibilitadas de circular por sí mismas, por lo que una grúa fue necesaria para remolcarlas a los patios de vialidad.