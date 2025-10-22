Ciclista provoca accidente

Ciclista que no observó un alto, provocó un percance, en donde él mismo resultó lesionado, esto la tarde del lunes en colonia Benito Juárez, tomando conocimiento de los hechos, las autoridades de vialidad.

El reporte se dio poco antes de las 18:00 hora en el cruce de las calles Caoba y Tlaxcala, en las inmediaciones de la también llamada Unidad Deportiva Benito Juárez.

Fue el tripulante de una bicicleta color azul, Roberto “N”, quien al transitar por calle Caoba, no esperó su turno al momento de arribar a la intersección con la Tlaxcala. Como resultado, se suscitó un accidente con un vehículo motriz, siendo este un auto Buick Verano, color negro, el cual portaba placas de Texas, siendo conducido por una joven de nombre Natalia Guadalupe Verástegui.

De acuerdo al peritaje realizado por las autoridades de Tránsito municipal, el ciclista propició el percance, por lo que tendrá que asumir los costos de posibles daños causados y de sus propias curaciones.

Reacción de los involucrados