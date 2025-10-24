Muere abuelito en un choque

Mortal percance la tarde-noche del miércoles, dejó como saldo una persona muerta y un grave congestionamiento en la carretera Matamoros-Mazatlán, luego de registrarse una salida de camino, choque y ataque de abejas.

Alrededor de las 18:30 horas, se reportó que en esa vía federal un vehículo había salido del camino y colisionado contra árboles, siendo el conductor un adulto mayor.

Se trata de un abuelito, quien perdió la vida en el ejido 6 de Enero la tarde de miércoles a solo un par de kilómetros de la cabecera municipal, siendo alertados los cuerpos de emergencia.

La víctima de 80 años viajaba en una camioneta Ford tipo SUV, color azul violeta, con placas de Tamaulipas a la altura del ejido en mención, cuando presuntamente sufre una afección a su salud.

Como resultado, el occiso de nombre Fidencio Serrata Camacho, para rematar, también es atacado por una colmena que se hallaba en los árboles donde quedó varado.

La víctima fue acometida por los insectos alados, tras salir del camino, recibiendo atención de paramédicos de Protección Civil, desafortunadamente los socorristas nada pudieron hacer, pues ya había muerto.

De este deceso, se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que tomara conocimiento y se hiciera cargo de los restos mortales y del vehículo que protagonizó el fatal percance.

