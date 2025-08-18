Vuelca infractor

Infractor sufrió fuerte volcadura la mañana de este domingo en rúa federal, siendo reportado alrededor de las 8:00 horas.

Fue en el kilómetro 62 de la autopista Matamoros-Reynosa, en donde se reportó que una camioneta van había borneado.

Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia para atender a los tripulantes de una camioneta minivan Volkswagen, color gris.

La unidad accidentada se encontraba con los neumáticos hacia arriba, sí bien no se sabe la causa de su salida de camino, lo cierto es que la velocidad fue uno de los factores.

Los socorristas de Cruz Roja Río Bravo, reportaron que ningún ocupante resultó lesionado.

El vehículo quedó a disposición de la Guardia Nacional división caminos, autoridad que deslindó responsabilidades.

La unidad fue remitida al corralón oficial, en donde quedó en garantía de multas generadas.