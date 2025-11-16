Choca y abandona camioneta de lujo en Río Bravo

Tras subir al camellón e impactarse contra un árbol, camioneta de lujo BMW fue abandonada en avenida Las Américas, del fraccionamiento Río Bravo.

Dicho accidente fue reportado la mañana de este domingo, cuando la camioneta de color blanco, al estrellarse contra un árbol lo derribó por el impacto.

El estruendo de la colisión llamó de inmediato la atención de los vecinos, quienes notificaron a las autoridades.

Los generales del conductor hasta ahora se desconocen, pues tras el choque abandonó la unidad y huyó del sitio.

Por ello fueron vecinos del sector quienes reportaron el incidente a Tránsito municipal, sin conocerse hasta ahora el estado del infractor.

Agentes y peritos viales acudieron para tomar conocimiento y ordenaron el traslado de la camioneta al corralón municipal.

La flamante unidad quedó a disposición como garantía de daños y multas, mientras continúan las investigaciones.