Encontronazo deja 2 niños lesionados

Dos menores con lesiones graves y daños cuantiosos, fue el saldo de brutal encontronazo este domingo.

El accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quinta Roo, colonia Morelos.

Las unidades que escenificaron este crispante choque, sin las siguientes:

- Camioneta GMC Acadia con placas de Texas y de color negro, conducida por joven mujer.

- Camioneta GMC Terrain sin placas, de color rojo, conducida por albañil en estado de ebriedad.

De acuerdo a los testigos, el albañil se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente sobre calle Guanajuato.

Fue al llegar al cruce con Quintana Roo, que la conductora de la Acadia le sale al paso al circular de norte a sur.

Cómo consecuencia, sobreviene la fuerte colisión, dejando a los dos menores heridos, quienes fueron trasladados por particulares a recibir atención.