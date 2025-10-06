Encontronazo deja 2 niños lesionados

Encontronazo deja 2 niños lesionadosAccidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quinta Roo
Dos menores con lesiones graves y daños cuantiosos, fue el saldo de brutal encontronazo este domingo.
El accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quinta Roo, colonia Morelos.
Las unidades que escenificaron este crispante choque, sin las siguientes:
- Camioneta GMC Acadia con placas de Texas y de color negro, conducida por joven mujer.
- Camioneta GMC Terrain sin placas, de color rojo, conducida por albañil en estado de ebriedad.
De acuerdo a los testigos, el albañil se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente sobre calle Guanajuato.
Fue al llegar al cruce con Quintana Roo, que la conductora de la Acadia le sale al paso al circular de norte a sur.
Cómo consecuencia, sobreviene la fuerte colisión, dejando a los dos menores heridos, quienes fueron trasladados por particulares a recibir atención.
Tránsito local se hizo cargo del asunto, para deslindar responsabilidades, deteniendo al ebrio conductor.