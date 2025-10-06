Tamaulipas

Accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quinta Roo
  • Por: José Medina
  • 06 / Octubre / 2025 -
Encontronazo deja 2 niños lesionados

Menores lesionados, viajaban en Acadia negra.

Dos menores con lesiones graves y daños cuantiosos, fue el saldo de brutal encontronazo este domingo.

El accidente tuvo lugar a las 15:15 horas en el cruce de calles Guanajuato y Quinta Roo, colonia Morelos.

Las unidades que escenificaron este crispante choque, sin las siguientes:

- Camioneta GMC Acadia con placas de Texas y de color negro, conducida por joven mujer.

- Camioneta GMC Terrain sin placas, de color rojo, conducida por albañil en estado de ebriedad.

De acuerdo a los testigos, el albañil se desplazaba a exceso de velocidad de oriente a poniente sobre calle Guanajuato.

Fue al llegar al cruce con Quintana Roo, que la conductora de la Acadia le sale al paso al circular de norte a sur.

Cómo consecuencia, sobreviene la fuerte colisión, dejando a los dos menores heridos, quienes fueron trasladados por particulares a recibir atención.

Tránsito local se hizo cargo del asunto, para deslindar responsabilidades, deteniendo al ebrio conductor.

