Pierde control, choca y derriba poste de luz

Brutal accidente dejó con lesiones de consideración a madre e hija, luego de que la tarde del viernes, infractor a exceso de velocidad y en errático trayecto estrellara su camioneta contra poste del alumbrado público.

Este accidente tuvo lugar sobre el libramiento de tráfico pesado en el entronque con calle Colegio Militar, en la colonia Primero de Mayo, poco después de las 17:30 horas.

La unidad participante es una minivan color guinda, la cual circulaba de oriente a poniente sobre la rúa en mención, pero al llegar al

entronque referido, el conductor perdió el control y debido a la excesiva velocidad se estrelló contra poste de luminarias.

Elementos de Protección Civil acudieron de inmediato a atender a los lesionados, resultando una mujer y su hija con algunas contusiones, por lo que fueron socorridas.

La unidad que se estrelló de frente contra la columna de tubular quedó completamente destrozada de su parte anterior, por lo que tuvo que ser removida con grúa por las autoridades de Tránsito municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos.

No obstante la imprudencia del conductor, no se detectaron bebidas a bordo de la unidad, por lo que no se confirma estado de ebriedad del mismo.