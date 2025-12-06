Conductor sale de la Feria y embiste puesto de tamales en Río Bravo

Ebrio infractor, terminó una madrugada de parranda, incrustado en un puesto informal la madrugada de este sábado.

El cafre, quien salió amanecido de la Expo Feria 2025, escenificó un percance en calles Rayón e Independencia, fraccionamiento Río Bravo.

¿Cómo ocurrió el accidente en Reynosa?

Al amanecer, se encontró un vehículo Dodge, color blanco con placas de Texas, varado tras un fuerte impacto.

La unidad circulaba de sur a norte, proviniendo de la Feria, pero debido a la ebriedad y la velocidad, se fue de lleno contra un remolque.

Dicha propiedad dañada, es un puesto callejero de tamales, el cual tras el impacto, fue proyectado alrededor de tres metros.

Detalles del impacto en el puesto de tamales

Testigos de los hechos, dieron parte a Tránsito local, acudiendo agentes y peritos.

La unidad fue remitida al corralón oficial, donde fue confinada en garantía de pago de daños y multas.

Acciones de la autoridad tras el choque

Las autoridades locales están investigando el incidente para determinar las responsabilidades y posibles sanciones al conductor involucrado.