Sale borracho de la Feria y embiste puesto de tamales

Ebrio infractor, terminó una madrugada de parranda, incrustado en un puesto informal la madrugada de este sábado.

El cafre, quien salió amanecido de la Expo Feria 2025, escenificó un percance en calles Rayón e Independencia, fraccionamiento Río Bravo.

Al amanecer, se encontró un vehículo Dodge, color blanco con placas de Texas, varado tras un fuerte impacto.

La unidad circulaba de sur a norte, proviniendo de la Feria, pero debido a la ebriedad y la velocidad, se fue de lleno contra un remolque.

Dicha propiedad dañada, es un puesto callejero de tamales, el cual tras el impacto, fue proyectado alrededor de tres metros.

Testigos de los hechos, dieron parte a Tránsito local, acudiendo agentes y peritos.

La unidad fue remitida al corralón oficial, dónde fue confinada en garantía de pago de daños y multas.