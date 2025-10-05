Identifican a prensado en accidente en la Matamoros-Mazatlán

El hombre que quedó prensado en un aparatoso accidente automovilístico, la mañana del pasado sábado, fue identificado como residente de este municipio de Río Bravo.

Como resultado del choque entre un tractocamión y una camioneta, en la carretera Matamoros-Mazatlán, a la altura del ejido Altamirano, se reportó a los dos conductores prensados dentro de sus vehículos.

Por la tarde del pasado sábado, se dio a conocer que uno de los heridos, identificado como Ricardo López, quien fue rescatado por socorristas de la Cruz Roja, es residente de esta ciudad de Río Bravo.

También se dio a conocer que el lesionado, quien tras el accidente automovilístico fue trasladado de emergencia a un nosocomio de Matamoros, es empleado de la empresa de materiales GAMA.