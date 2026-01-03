Arrancan año con accidente

Un choque al filo del año nuevo, dejó como saldo cuatro personas lesionadas, esto según el informe de los cuerpos de emergencia, luego de atender el percance en el entronque de Brecha 114 con avenida Coahuila norte.

Este accidente tuvo lugar en las primeras horas de este año 2026, siendo alertados Protección Civil y Cruz Roja Río Bravo, cuyos socorristas acudieron hasta ese punto al oriente de la ciudad.

En este incidente se vieron involucrados dos vehículos, los cuales tras colisionar, dejaron a cuatro personas con lesiones contusas, las cuales fueron socorridas por paramédicos.

Igualmente autoridades de Tránsito local se hicieron presentes, desplegando agentes y peritos para tomar conocimiento de este hecho de vialidad, el cual es el primero de consideración de este nuevo año.

Los lesionados fueron trasladados a nosocomios de esta localidad, mientras que las unidades que tomaron parte, fueron remolcadas a los patios de la delegación de vialidad, a la vez que se preparaba el dictamen para deslindar responsabilidades.